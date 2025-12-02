Safranbolu'da feci kaza: Ferhat Yıldırım araçta yanarak hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ferhat Yıldırım (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, Karabük-Bartın kara yolu Tayyip köyü yakınlarında meydana geldi. 18 ABH 243 plakalı hafif ticari aracı kullanan Yıldırım, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç bir anda alev aldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan aracı kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

