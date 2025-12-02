Safranbolu'da Hafif Ticari Araç Alev Aldı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Karabük-Bartın kara yolunun Tayyip köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Ferhat Yıldırım idaresindeki 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan aracı kontrol altına alarak söndürdü.

Olayın sonucu ve soruşturma

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Görüntüler

Araçtan yükselen alevlerin ve yangın anının tamamı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

