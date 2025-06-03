Safranbolu'da Lokum Üreticileri Kurban Bayramı'nda Mesaiye Başladı

Safranbolu'da Lokum Üretiminde Bayram Mesaisi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, lokum üreticileri Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir mesai harcıyor. Safranbolu lokumu, safranlı gibi geleneksel çeşitlerin yanı sıra damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi toplamda 20 çeşit ile bayramda lezzet arayan tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Coğrafi İşaret Tescilli Lezzetler

Coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu, Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilere sunulacak. Lokum üreticisi Recep Çelik, 55 yıldır bu alanda hizmet verdiğini belirterek, "Safranbolu'nun üç güzeli vardır; biri Safranbolu lokumu, biri Safranbolu evi, biri safran çiçeği" dedi.

Günlük Üretim Kapasitesi 2 Ton

Çelik, üretim sürecinde 6 kazanda lokum üretimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Günlük 1,5 ila 2 ton arasında lokum üretiyoruz. Bayram süresince en az 30 ton üretim yaparız" diye konuştu.

Kalite ve Lezzet Ön Planda

Ayrıca, lokum imalathanesinde gıda mühendisi olarak çalışan Mete Mert Dönmez, bayram öncesi artan talep dolayısıyla lokum üretiminin hızlandığını kaydetti. Dönmez, Safranbolu’nun en çok tercih edilen klasik fındıklı lokumunun yanı sıra çifte kavrulmuş Antep fıstıklı, incirli, sakızlı, güllü ve safranlı gibi birçok çeşidin bulunduğunu belirtti. "Lokumlarımızda yüzde 100 şeker pancarından üretilmiş şeker kullanıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz, emülgatör, koruyucu ve katkı maddesi kullanmıyoruz. Bu nedenle yaptığımız lokumların tadı diğerlerine göre her zaman farklılık gösterir. Lezzetlidir ve güzeldir" diyerek kaliteye olan bağlılıklarını vurguladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.