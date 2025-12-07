Safranbolu'da Villanın Müştemilatında Yangın Söndürüldü

Safranbolu'da bir villanın müştemilatında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 23:26
İtfaiyenin hızlı müdahalesi alevleri söndürdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir villanın müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Beştepeler Caddesi'nde, Ahmet Erorhan'a ait villanın müştemilatında meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çabasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında müştemilatta maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

