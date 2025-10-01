SAG-AFTRA'dan "Tilly Norwood" tepkisi: Yapay zeka insan sanatını değersizleştiriyor

SAG-AFTRA, yapay zekayla oluşturulan "Tilly Norwood" için insan sanatını değersizleştirdiği ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:53
ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA) bir araya gelerek, yapay zekayla oluşturulan "Tilly Norwood" adlı "oyuncu"nun kullanımı konusunda tepkisini açıkladı. Sendika, bu tür uygulamaların insan yaratıcılığını zedelediğini ve oyuncuların ekonomik güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Sendikanın açıklaması

SAG-AFTRA tarafından yapılan açıklamada, yaratıcılığın insan merkezli olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Tilly Norwood, bir aktör değil, profesyonel sanatçıların emekleriyle eğitilmiş bir bilgisayar programının ürünüdür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yapay zekayla üretilen karakterlerin "yaşam deneyimi ve duygudan yoksun" olduğu, bunun insan sanatını değersizleştirdiği ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiği belirtildi.

Sözleşme ve bildirim uyarısı

SAG-AFTRA, sendikayla anlaşmalı yapımcıların "sentetik oyuncuları" kullanmadan önce sendikaya bildirimde bulunmaları ve gerekli müzakereleri yapmalarının sözleşme gereği olduğunu hatırlattı.

Ünlü isimlerin tepkileri

İngiliz oyuncu Emily Blunt konuyla ilgili olarak, "Bu gerçekten korkutucu, ajanslar bunu yapmamalı. Lütfen insan bağını elimizden almayın." ifadelerini kullandı. Natasha Lyonne ise Norwood ile çalışacak ajansların boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Geliştiricinin savunması

Norwood'un geliştiricisi Hollandalı oyuncu ve komedyen Eline Van der Velden, karakterin "insanların yerine geçmek için değil, sanatsal bir eser olarak" tasarlandığını savunmuştu.

Arka plan

Hollywood'da yapay zeka kullanımı, 2023'te başlayan uzun süreli grevlerde de en önemli tartışma başlıklarından biri olmuştu. Bu tartışma, sektörün geleceği, telif hakları ve iş güvencesi konularında devam eden kaygıları gündemde tutuyor.

