Sağanak, sel ve olumsuz hava şartları sebebiyle 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

Türkiye, son günlerde etkili olan şiddetli yağış, sel ve fırtına ile mücadele ediyor. Bazı bölgelerde can ve mal kayıpları yaşanırken, Zonguldak açıklarında bir gemi battı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan felaketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybeden 9 kişi için başsağlığı diledi. Yerlikaya, Zonguldak’ta batan gemideki 12 mürettebatın durumu hakkında da bilgi verdi.



Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 9 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Tüm ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.





Yerlikaya, Zonguldak açıklarında batan gemideki 12 mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 personelle ilgili ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bakan Yerlikaya, “Zonguldak açıklarında batan gemideki 12 mürettebattan 1 kişinin cesedi bulundu. 11 personelin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, AFAD, UMKE, JAK, 112 Acil Servis ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor.” dedi.