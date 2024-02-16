Sağanak yağışları yurdu etkisi altına alıyor: Meteoroloji o bölgeleri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, ülkemizin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun bazı illeri (Erzincan, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Eskişehir'in kuzeyi yağışlı hava bekliyor.

BAZU BÖLGELERDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Ülkemizin çoğu yerinde yağmur ve sağanak var. Bolu'da yükseklerde, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de ise karla karışık yağmur ve kar yağacak. İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah pus ve sis görülecek. Doğu bölgelerde buzlanma ve don olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ riski var





UZMANLARDAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA HAZIRLIKLI OLUN UYARISI GELDİ

Uzmanlar bu hafta için hava sıcaklığının fazla değişmeyeceğini öngörüyor. Rüzgar çoğunlukla kuzey ve batıdan esecek. Hafif ve orta şiddetli rüzgarlar zaman zaman görülecek.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çok kar yağdığı için çığ tehlikesi var. Eğimli yerlerde dolaşırken çok dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu ise şu şekilde:

MARMARA

Marmara bölgesinde çoğunlukla parçalı bulutlu hava hakim olacak. Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı olacağı belirtiliyor.

EGE



Ege'de bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Bölgeden iç kesimlerde zaman zaman pus ve sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ



Akdeniz'de bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Isparta çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak. İç kesimlerde pus ve sis zaman zaman görülecek.





İÇ ANADOLU

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Güneydoğu kesimleri ve Eskişehir'in kuzeyi yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bölgede pus ve sis zaman zaman görülecek.

BATI KARADENİZ



Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde pus ve sis zaman zaman görülecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı kesimleri yağmur sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde pus ve sis zaman zaman görülecek. Bölgenin doğusunda çok kar yağdığı için çığ tehlikesi var.

DOĞU ANADOLU



Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzincan, Kars, Ardahan ve Van hariç, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı geçecek. Kuzey kesimlerde pus ve sis zaman zaman görülecek. Buzlanma ve don olayı olacak. Bölgenin doğusunda çok kar yağdığı için çığ tehlikesi var.

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı düşünülüyor. Öte yandan bölgede yağmur ve sağanak yağışlı saatlerin yaşanacağı öngörülüyor.