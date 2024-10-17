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Sağlık Bakanı Memişoğlu '12. Sağlık Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hekimlerin empati duygusu üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 00:28
Sağlık Bakanı Memişoğlu '12. Sağlık Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan '12. Sağlık Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "12. Sağlık Zirvesi"nde yaptığı konuşmada hekimliğin empati, özveri ve hastayla iletişim gibi değerlerinin önemini vurguladı. "Eğer hekimliğin bu empati duygusu, özverisi, hastayla iletişim ilişkisini bozarsak hepimiz kaybederiz," diyen Memişoğlu, hekimliğin etik değerlerine dikkat çekti.

Özel Sektörün Rolü ve Gelecek Vizyonu

Memişoğlu, Türkiye'deki doktor sayısının artmasına rağmen özel sektörün büyümediğini belirtirken, üniversitelerin sağlık alanının geleceğini şekillendirdiğini kaydetti. "Eğitim kurumları, sağlıkla ilgili insan kaynağının kalitesini oluşturuyor. İyi olmayan bir eğitim sistemi, gelecekte insan kalitesinin düşmesine yol açabilir," şeklinde konuştu.

Sağlıkta sürdürülebilir bir ekonomi oluşturulması gerektiğini ifade eden Memişoğlu, sağlık turizminin potansiyeline de dikkat çekti. "Sağlık turizminde, kendi kendini finanse edebilen bir sektör var," dedi.

Hekimlerle İletişim ve Strateji Oluşturma

Hekimlerin değerli hissetmeleri gerektiğine vurgu yapan Memişoğlu, "Hekim, sevgi ve istekle çalışan bir profesyonel olmalıdır. Hedefler koyarken bu durumu göz önünde bulundurmalıyız," ifadesini kullandı.

TÜSEB ve Bilimsel Çalışmalar

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile sağlık verilerinin işlenmesi konusunda önemli projeler açıkladı. "TÜSEB, bakanlığımızın bilim ve üretim mutfağı olarak faaliyet gösterecek," diyen Memişoğlu, sağlık verilerinin bilimsel işleyişinin de önemine değindi.

Toplantının sonunda, Özel Hastaneler Platformu Başkanı Mehmet Altuğ, Memişoğlu'na Gaziantep'te adına dikilen fidanın sertifikasını sundu. Zirve kapsamında, diğer katılımcılar da konuşma yaparak sağlık sektörünün geliştirilmesine dair ortak hedeflerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi"ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi"ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi"ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi"ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi"ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi"ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi"ne katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 4), Özel Hastaneler Platformu Derneğince düzenlenen "12. Sağlık Zirvesi"ne katıldı.

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