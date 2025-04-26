Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'nda Türkiye'nin Sağlık Turizmi Vizyonunu Açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki hedeflerini ve önemli yenilikleri paylaştı. Memişoğlu, Türkiye'de sağlık turizmi faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacağını açıkladı.

Bakan, Edirne'de düzenlenen forumda, Balkanların Türkiye'nin gönül coğrafyası olduğunu ve bu bölgede, ekonomi, güvenlik ve sosyal kalkınma konularında işbirliği yapılmasının önemine değindi. Türkiye'nin Balkan devletleriyle uzun soluklu ve samimi ilişkiler kurduğunu vurgulayan Memişoğlu, sağlık alanındaki iş birliklerinin her geçen gün güçlendiğini belirtti.

“Sağlık Turizminde Hedefimiz 20 Milyar Dolar”

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” modeli çerçevesinde, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında bir marka oluşturma hedefinde olduğunu ifade etti. Türkiye'nin sağlık tesis altyapısının kapasitesinin yüksek olduğunu söyleyen Memişoğlu, uluslararası alanda Türkiye'nin sağlık turizmi etkinliğini artırmayı ve yıllık 20 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini duyurdu.

“HealthTürkiye markasıyla yürütülen sağlık turizmi faaliyetleri sayesinde, önceki yıllarda 3 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştık.” diyen Bakan, sağlık turizminin koordinasyonunu sağlamak amacıyla USHAŞ'ı yeniden yapılandırdıklarını açıkladı.

“HealthTürkiye Portalı ile Güvence Sağlıyoruz”

Sağlık Bakanı, bu yeni düzenlemelerle sağlık turizmi alanında erişilebilirlik, kurumsallaşma, kalite ve denetim gibi konularda hassasiyet gösterileceğini belirtti. “Bundan böyle Türkiye'de sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı'nın en önemli platformu olan HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak.” şeklinde konuşan Memişoğlu, bu sistemin yurt dışından gelen hastaların sağlık hizmetlerini güvence altına alacağını vurguladı.

Bakan, sağlık turizmi kapsamında değerlendirilecek tüm cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılmasının zorunlu hale getirileceğini belirtti. “HealthTürkiye markasına güvenen hiç kimseyi güvencesiz bırakmıyoruz.” dedi.

Misafirlerin Görüşleri Değerli

Memişoğlu, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm aracı kuruluşları titizlikle takip ettiklerini vurgulayarak, “Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleriyle değerlendirilecek.” diye ekledi.

Forumda Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari ve Bulgaristan Sağlık Bakanı Silvi Krilov da Türkiye'nin sağlık alanındaki önemine vurgu yaparak, işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirttiler. Edirne Valisi Yunus Sezer ise şehrin sağlık merkezi olma misyonunu sürdürdüğünü ifade etti.

Program sonunda, katılımcılar arasında değişim yapılırken, sağlık alanındaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, forumda kurulan sağlık standlarını gezerek bilgi aldı.

Sağlık turizminde Türkiye'nin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek için Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) organizatörlüğünde Edirne'de bir otelde "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu" düzenlendi. Foruma Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da (ortada) katıldı.

Sağlık turizminde Türkiye'nin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek için Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) organizatörlüğünde Edirne'de bir otelde "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu" düzenlendi. Foruma Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da (ortada) katıldı.