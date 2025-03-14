Sağlık Bakanı Memişoğlu, İftar Programında Sağlık İstatistiklerini Paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, iftar programında 1,5 milyon sağlık çalışanı ile bir araya gelerek Türkiye'nin sağlık alanındaki ilerlemelerini vurguladı. 2002 yılında yalnızca 92 bin olan hekim sayısının günümüzde 222 bine ulaştığını belirten Memişoğlu, başta Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş depremleri olmak üzere sağlık çalışanlarının fedakarlıklarıyla sistemin kapasitesinin arttığını belirtti.

Günlük Sağlık İstatistikleri

Memişoğlu, hastanelerde gerçekleştirdikleri hizmetlerin örneklerini de aktardı: “Geldiğimiz noktada, sadece bir günde 2 milyon 800 bin muayene, 18 binden fazla ameliyat ve 500 binden fazla görüntüleme gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Randevu Bekleme Süreleri Azaldı

Sağlık alanında sağlanan iyileştirmelere dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bekleyen randevu talebini yüzde 72 oranında azalttıklarını açıkladı. Aynı gün randevu verme kapasitesinin 81 ilde 69 branşta sağlandığını belirtti.

Sağlıkta Yeni Yaklaşımlar

Sağlık modelini geliştirmek adına atılan adımları aktaran Memişoğlu, “Aile hekimliği sistemimizi daha etkin hale getiriyoruz. Bu şekilde 3 ayda 10 milyon 500 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik.” dedi.

Sağlıkta Dönüşüm ve Vizyon

“Türkiye'yi sağlıkta bir çekim merkezine dönüştürüyor ve sağlık turizminde öncü rol oynuyoruz.” diyen Bakan Memişoğlu, Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Normal Doğum Eylem Planı ile doğurganlık oranlarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Bakan Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nın önemine değinerek, “Hekimlik, sadece bir meslek değil, manevi boyutu olan bir sanatın icrasıdır.” dedi. Tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eden Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sağlık sisteminin gelişmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.