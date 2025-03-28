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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Çorum'da Yeşilay'a Destek Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yeşilay'ı ziyaretinde bağımlılıkla mücadelede toplumun rolüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:50
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Çorum'da Yeşilay'a Destek Ziyareti

Çorum'da Yeşilay Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum’da gerçekleştirdiği Yeşilay ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yeşilay'ı canı gönülden kutlayarak, bağımlılıkla mücadele konusundaki çabalarının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Geleceğimiz Çocuklar ve Gençler

Bakan Memişoğlu, "Çocuklar ve gençler, bizim geleceğimiz. Onları her türlü bağımlılıktan korumak hepimizin görevi. Bu mesuliyetle bağımlılıkla mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Toplumsal Destek Önemli

Yeşilay'a, madde ve sigara bağımlılığı konusundaki katkıları nedeniyle teşekkür eden Memişoğlu, toplumun desteğinin önemine dikkat çekti. "Bu bağımlılıkla mücadelede en önemli hizmet erkanlarından bir tanesi, ama toplum bize yardım etmeli" diyen Bakan, özellikle çocuklara ve gençlere sigaradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Yeni Eylem Planı ve Nefis Terbiyesi

Kovid-19 pandemisinin ardından internet ve davranış bağımlılıklarının artışını da gündeme getiren Bakan, 2024-2028 Eylem Planı'nın yayımlandığını belirtti. Ramazan ayının oruç tutarak nefsi kuvvetlendirmek için bir fırsat olduğunu belirten Memişoğlu, "Sigara içenlerin bayrama kadar sigaralarını kontrol etmelerini istiyoruz. Nefislerini güçlendirdiler, artık sigarayı bırakma zamanı." mesajını paylaştı.

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