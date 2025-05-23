Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Sağlık Yatırımları Müjdesi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de Sağlık Temasını Vurguladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, sağlıklı bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çekti. Memişoğlu, "Toplumumuzun riskleri olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik ve bağımlılık... Bu alışkanlıklardan bir an önce kurtulmalıyız," diyerek toplumda sağlık bilincinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kocaeli Valiliği Ziyareti ve Yeni Yatırımlar

Bakan Memişoğlu, Kocaeli Valiliği'ni ziyaretinin ardından Vali İlhami Aktaş ile görüştü. Bu görüşmede, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında Kocaeli'deki sağlık hizmetlerini değerlendirerek, yerel yöneticilerle plansız sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Memişoğlu, Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a da başarılar diledi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için devam eden çalışmalara değindi. Kocaeli'nde 1 üniversite, 1 şehir, 8 devlet ve 17 özel hastanenin bulunduğunu aktaran Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak Kocaeli'ye ayrı bakıyoruz" dedi.

Yeni Hastaneler ve Sağlık Altyapısı

Kocaeli'de mevcut sağlık altyapısının güçlendirilmesi için hızlı adımlar atacaklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Körfez Devlet Hastanesi inşaatı sürmekte, Çayırova Devlet Hastanesi için yeni yapım ihalesinin haziran ayında gerçekleştirileceğini" açıkladı.

Ayrıca, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde yeni devlet hastanelerinin projelerini hazırlayarak inşaat sürecinin başlatılacağını ifade etti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de yeniliklere ihtiyaç duyduğunu belirten Memişoğlu, 120 yataklı acil durum hastanesi ve 200 yataklı kalıcı hastane projeleri üzerinde çalışacaklarını bildirdi.

Sağlıkta Toplumsal Farkındalık ve İş Birliği

Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir Türkiye için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa bunun birlikte üstesinden gelmemiz gerek,” dedi. Sağlıkçılardan ve toplumdan destek beklediklerini, insanların kendi sağlıklarını koruyacak alışkanlıkları benimsemeleri gerektiğini dile getirdi.

Memişoğlu, Kocaeli'nde sağlık sorunlarına yönelik geliştirecekleri çözümlerle sağlık altyapısını daha iyi hale getireceklerine inandığını ve burada geniş bir sağlık kültürü olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaeli ziyareti sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, ve partinin il başkanları da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kocaeli'de Valiliği ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş (sağda) tarafından karşılanan Memişoğlu, anı defterini imzaladı, birlikte fotoğraf çektirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kocaeli'de Valiliği ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş (sağda) tarafından karşılanan Memişoğlu, anı defterini imzaladı, birlikte fotoğraf çektirdi.