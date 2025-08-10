Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Ovit Yayla Şenlikleri'nde Güçlü Birlik Mesajı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ovit Yayla Şenlikleri'nde Birlik Mesajı Verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ekşioğlu Vakfı tarafından düzenlenen 25. Ovit Yayla Şenlikleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda yapılan etkinlikte Bakan Memişoğlu, günümüzde yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

Bakan Memişoğlu, Gazze'de yaşanan katliamları dile getirerek, ''Bugün 60 bin insanın katledildiği, bebeklerin açlıktan öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. İyilik getiren bir medeniyetin takipçisiyiz ve bunun için güçlü olmamız gerekiyor'' dedi.

Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız” mesajını hatırlatarak, “Anadolu’daki gelenek ve görenekler, bu vahşi medeniyetin sonunu getirecektir. Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.

Gelenek ve Göreneklerin Önemi

Bakan Memişoğlu, farklılıkların bir araya getirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin gelenek ve görenekleri yaşatmak için fırsat sunduğunu belirtti. ''İşte 50 yıl sonra buradayım. İstanbul'dan ve Anadolu'nun birçok yerinden insanlar gelerek birlikte güçleniyoruz. İnanıyorum ki, çok daha iyi günler yaşayacağız'' dedi.

Etkinlikte geleneklerin yaşatılmasına değinen Memişoğlu, “Anadolu’daki zengin kültürel çeşitlilik ve birliktelik iyilik medeniyetinin kudretini artıracak. Bugünkü acıları bir daha yaşamayacağız inşallah” diye konuştu.

Şenlikler sırasında Bakan Memişoğlu, temsili yayla göçünde de yürüyüş yaptı. Etkinliğe, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İkizdere Kaymakamı İbrahim Halil Sürücü, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin gibi isimler ve birçok vatandaş katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Ekşioğlu Vakfınca Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda düzenlenen şenliğe katıldı.

