DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.331.538,26 -0,53%

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Özel Hastaneler İçin Önemli Açıklama

Sağlık Bakanı, özel hastanelere yönelik denetimlerin artacağını ve yapısal reformların gündemde olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 19:33
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Özel Hastaneler İçin Önemli Açıklama

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Özel Hastanelere Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastanelerle ilgili yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini açıkladı. Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sağlık sistemini kötüye kullanarak vatandaşların sağlıklarını tehlikeye atanlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Denetim Süreçleri Daha Sıkı Olacak

Memişoğlu, mevcut sağlık hizmetlerinin aksaksız bir şekilde devam etmesi için denetim ekiplerinin her branşta tam kapasiteyle görev alacağını belirtti. "Sadece yenidoğan değil, hastanelerdeki tüm branşlar denetlenebilecek," diye ekledi.

Yapısal Reformlar Yolda

Bakan, özel sağlık kurumlarına yönelik yapısal reformların da gündemlerinde olduğuna dikkat çekerek, denetleme sistemlerini güncelleyeceklerini ve alanında uzman hekimlerden oluşan komisyonlar kuracaklarını ifade etti.

Çalışanların İtibarı Korunacak

"Tüm dünyada takdir edilen sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları için kötülemek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Afetlerde ve salgın hastalıklarda büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımızın itibarını korumak için üzerimize düşeni yapacağız," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Açıklamaları
2
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
3
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
5
Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı
6
Sivas'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Özel Hastanelerle İlgili Açıklama

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek