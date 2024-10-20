Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Özel Hastaneler İçin Önemli Açıklama

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Özel Hastanelere Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastanelerle ilgili yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini açıkladı. Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sağlık sistemini kötüye kullanarak vatandaşların sağlıklarını tehlikeye atanlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Denetim Süreçleri Daha Sıkı Olacak

Memişoğlu, mevcut sağlık hizmetlerinin aksaksız bir şekilde devam etmesi için denetim ekiplerinin her branşta tam kapasiteyle görev alacağını belirtti. "Sadece yenidoğan değil, hastanelerdeki tüm branşlar denetlenebilecek," diye ekledi.

Yapısal Reformlar Yolda

Bakan, özel sağlık kurumlarına yönelik yapısal reformların da gündemlerinde olduğuna dikkat çekerek, denetleme sistemlerini güncelleyeceklerini ve alanında uzman hekimlerden oluşan komisyonlar kuracaklarını ifade etti.

Çalışanların İtibarı Korunacak

"Tüm dünyada takdir edilen sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları için kötülemek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Afetlerde ve salgın hastalıklarda büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımızın itibarını korumak için üzerimize düşeni yapacağız," şeklinde konuştu.