Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Operasyonu Açıklamaları

Sağlık Bakanı Memişoğlu Canlı Yayında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gündeme gelen hastanelerin durumu hakkında bilgiler verdi. Bakan Memişoğlu, "10 hastanenin şu anda hastane kimlikleri ellerinden alınmış durumda, artık hastane değiller. Devlet olarak içinde çalışanlara destek vereceğiz, ancak hasta kabulü yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Denetimlerin Yoğunluğu

Memişoğlu, İstanbul'da son 3 ayda 5 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiklerini belirtirken, "Biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü ihbarı, her türlü CİMER başvurusunu denetliyoruz. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Biz sağlık çalışanları olarak 1 milyona yakın insan, gerçekten çok üzgün.“ ifadelerini kullandı.

Çetenin Çökertilmesi Başarıdır

Bakan Memişoğlu, çetenin çökertilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Denetimleri en ufak hataya dahi affetmeyecek şekilde yapıyoruz. CİMER sayesinde istihbaratlar aldık ve bu gizli soruşturmayı gerçekleştirdik, aksi halde bu hastaneler hala çalışıyor olacaktı." diye belirtti.

Savcının Tehdit Edilmesi ve Yürütülen Süreç

Memişoğlu, konuya ilişkin savcının tehdit edilmesine dair görüntülerin ortaya çıkmasının, meseleyi yeniden gündeme taşıdığını dile getirerek, "Bu insanların 22'si cezaevinde, her türlü cezayı alacak. Tutuklu sayısı 47'ye yükselmiştir" şeklinde bilgi verdi.

Hastanelerdeki İşleyiş

Bakan, hastanelerin yöneticilerinin ve içindeki personelin durumu hakkında, "İlgili hastaneler; 10 hastanenin kimlikleri şimdi ellerinden alınmış durumda. Ancak, iyi niyetli olan çalışanlara yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek için Alınacak Önlemler

Memişoğlu, sağlık sisteminin denetiminde zafiyet olmadığını vurgulayarak, "Çürük elmaları sistemimizde tutamayız. Bunun için sistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.