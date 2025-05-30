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Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA Genel Kurulunda Gençliğe Seslendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TÜGVA Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, gençliği geleceğin inşasında önemli gördüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:07
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA Genel Kurulunda Gençliğe Seslendi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mardin'de düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulunda önemli mesajlar verdi. Bakan Memişoğlu, konuşmasında, "Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız." dedi.

Memişoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) gençlerin hem kültürünü hem bilincini artırdığına dikkat çekerek, vakfın gençliğin geçmişini ve geleceğini şekillendirdiğini ifade etti. "Geçmişimizin her bir noktasında barış, iyilik, dostluk ve insanlık bulunmaktadır. Kötülükten menfaat elde eden bir medeniyet kurmamışız. Bizim medeniyetimiz, farklılıkları birleştirerek barışı sağladı," diye konuştu.

Bakan, günümüzde bazı medeniyetlerin kardeşleri birbirine kırdırdığını ve büyük acılara sebebiyet verdiğini belirterek, "Dünya üzerinde hükümdar olan kötü medeniyetler var. Türkiye, buna karşı durabilen birkaç ülkeden biridir," dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünün iyilik medeniyetinin yaygınlaşması adına önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, gençlere hitaben, "29 Mayıs İstanbul'un fethi, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasıdır. Sizin gibi gençlerin bunu başardığını söyleyebilirim. Sizler bugünün de medeniyetini ayağına kaldıracaksınız, güçlü olacaksınız," şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Akkoyun ise; Mardin'in kültürel zenginliklerinden ve gençlerin bu mirası taşıma sorumluluğundan bahsetti. Akkoyun, devletin tüm imkanlarını gençlerin yanında olmak için seferber edeceğini, gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini vurguladı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci da, 10 yıl içinde 81 ilde 400 bin üyesiyle büyüyen TÜGVA'nın, entelektüel gençler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptığını belirtti. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da, TÜGVA'nın gençlerde öz güven sağladığını ifade etti.

Genel Kurulda, Mehmet Emin Kurtay TÜGVA Mardin İl Temsilcisi olarak seçildi. Programa, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, AK Parti İl Başkanı ve gençler katıldı. Günü tamamlayan Memişoğlu, daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

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