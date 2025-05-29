Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yanık Tedavi Hizmetlerindeki Gelişmeleri Açıkladı

Yanık Tedavi Hizmetlerinde Önemli Gelişmeler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kızılcahamam'da düzenlenen "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi"nde yaptığı konuşmada, 2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetlerinin bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaştığını bildirdi.

Kongrenin Önemi ve Teşekkürler

Memişoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği, Ortadoğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği ile Başkent Üniversitesi Yanık ve Yangın Afetleri Enstitüsüne teşekkür etti.

Kendisi için özel bir anlam taşıyan bu kongrede, yanık tedavisi alanındaki öncü isimlerden Prof. Dr. Mehmet Haberalı anarak, "Sayın hocamız bilimsel çalışmalarının yanı sıra, insan yetiştirme konusundaki katkılarıyla Türk tıbbına önemli değerler kazandırmıştır," ifadelerini kullandı.

Yanıkların Zorlukları ve Türkiye'nin Yetenekleri

Yanıkların yalnızca ciltte hasar yaratmadığını, aynı zamanda vücudun metabolik, immün ve psikolojik sistemini de etkileyen karmaşık bir travma olduğunu belirten Memişoğlu, yanık tedavisinin disiplinler arası işbirliği gereken bir süreç olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile son 20 yılda önemli kapasite gelişimi sağladık," diyen Bakan Memişoğlu, Büyük şehirlerde açılan ileri düzey yanık merkezlerinin bunların örnekleri olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın En Büyük Yanık Merkezi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nin, Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, burada kök hücre ve hiperbarik oksijen tedavi yöntemlerinin kullanıldığını açıkladı.

Memişoğlu, pediatrik vakalar için çocuk dostu merkezlerin önemine dikkat çekerek, ailelerin tedavi sürecine katılımını sağlamak gerektiğini ifade etti.

Önlenebilir Yanıklar ve Sağlık Modeli

Bakan Memişoğlu, yanık olaylarının çoğunun önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını, bu bağlamda koruyucu sağlık hizmetleri ile toplumsal farkındalık çalışmalarının önemine de değindi.

Sağlık sisteminin geleceğin taleplerine göre şekillendiğini belirten Memişoğlu, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde korunma, gelişim ve üretim temalarını vurgulayarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurma hedefini açıkladı.

Konuşmaların ardından, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Bakan Memişoğlu’na plaket ve çiçek takdim etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi"ne katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi"ne katılarak konuşma yaptı.