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Sağlık Bakanı Memişoğlu Yeni Ambulans Yönetmeliğini Duyurdu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni ambulans yönetmeliği ile acil sağlık hizmetlerinde dijitalleşme sürecine geçildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:50
Sağlık Bakanı Memişoğlu Yeni Ambulans Yönetmeliğini Duyurdu

Yeni Ambulans Yönetmeliği ile Acil Sağlık Hizmetlerine Dönüşüm

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği" ile acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattıklarını duyurdu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı ve yapay zeka destekli denetim mekanizmalarının devreye alındığını belirtti.

Canlı trafik verileriyle çalışan yeni sistem sayesinde en yakın ve uygun ambulans ekibinin bilişim destekli bir mekanizma tarafından atanacağını kaydeden Memişoğlu, şu şekilde ifade etti:

"Ambulans yönetmeliğimizi güncelleyerek acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Tüm ambulanslara entegre edeceğimiz mobil cihazlarla hastaların en yakın ve uygun sağlık tesisine sevki dijital sistemler üzerinden sağlanacak. Tüm ambulansları IP kamera sistemiyle anlık olarak takip edeceğiz. Özel ambulans hizmetlerinin açılma ve işletme usullerini düzenleyerek daha güçlü ve kurumsal bir yapı oluşturuyoruz. Ambulans hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yılda en az üç kez denetim yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz."

Bakan Memişoğlu, yeni yönetmelikle birlikte acil sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirildiğini vurguladı.

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