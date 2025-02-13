DOLAR
36,12 0,03%
EURO
37,65 -0,28%
ALTIN
3.390,57 -0,73%
BITCOIN
3.462.123,54 1,22%

Sağlık Bakanlığı, Acil Müdahalede Fiyat Pazarlığına İlişkin İnceleme Başlattı

Sağlık Bakanlığı, özel hastanede acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerin ardından inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:47
Sağlık Bakanlığı, Acil Müdahalede Fiyat Pazarlığına İlişkin İnceleme Başlattı

Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Müdahalede Fiyat Pazarlığına Tepki

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında yapılan "fiyat pazarlığı"na dair görüntülerin basına yansıması sonrasında inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık, olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne olağanüstü denetim talimatı verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Harekete Geçti

Açıklamada, anjiyo işlemi sırasında yapılan ücret pazarlığı görüntülerinin toplumu derinden üzdüğü ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır.” ifadelerini kullandı.

Mevzuata Uygunluk ve İdari Yaptırım

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mevzuat çerçevesinde acil başvurularda ücretsiz hizmet verilmesi gerektiğinin altı çizilerek, “Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır.” denildi. Olağanüstü denetim ekiplerinin halen ilgili hastanede denetimlerine devam ettiği aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayvancılık Bilgi Yarışması: Dereceye Girenlere Yem Hediye Edildi
2
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı
3
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdamda Büyük Artış Sağlandığını Açıkladı
5
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
6
Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı
7
Tokayev: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Tutumlarımız Gerçeğe Dönüşüyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!