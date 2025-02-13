Sağlık Bakanlığı, Acil Müdahalede Fiyat Pazarlığına İlişkin İnceleme Başlattı

Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Müdahalede Fiyat Pazarlığına Tepki

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında yapılan "fiyat pazarlığı"na dair görüntülerin basına yansıması sonrasında inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık, olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne olağanüstü denetim talimatı verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Harekete Geçti

Açıklamada, anjiyo işlemi sırasında yapılan ücret pazarlığı görüntülerinin toplumu derinden üzdüğü ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır.” ifadelerini kullandı.

Mevzuata Uygunluk ve İdari Yaptırım

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mevzuat çerçevesinde acil başvurularda ücretsiz hizmet verilmesi gerektiğinin altı çizilerek, “Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır.” denildi. Olağanüstü denetim ekiplerinin halen ilgili hastanede denetimlerine devam ettiği aktarıldı.