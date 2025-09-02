Sağlık Bakanlığı: Cinsiyet Değişikliği Raporlarında Yeni Kolaylık Yok, Amaç Standardizasyon

Sağlık Bakanlığı'ndan cinsiyet değişikliği raporlarına ilişkin açıklama

Düzenlemenin amacı ve kapsamı

Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliğiyle ilgili sağlık kurulu raporlarındaki düzenlemeye ilişkin olarak "Bu düzenleme, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmemektedir. Amaç, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmeleri için resmi sağlık kurulu raporu almalarının zorunlu olduğu belirtildi. Mahkemelerin de bu raporu talep ettiği vurgulandı.

Açıklamada, düzenleme ile ilgili şu önemli değişikliklere dikkat çekildi: önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporlar, artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir. Kurul, genel cerrahi, psikiyatri, endokrinoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi, tıbbi genetik uzmanlarından oluşmaktadır.

Kurul öncesinde her bir uzman hekimin ayrı ayrı muayene yapması şart koşulmuştur. Ayrıca, 3 hekimli raporlara otomatik olarak şu ibare eklenmektedir: "Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor, cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz."

Sonuç bölümünde Bakanlık, "Bu düzenleme, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmemektedir. Amaç, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır." ifadelerini tekrarladı ve sağlık hizmet sunucularının bilgilendirildiğini, eksik rapor düzenlenmesinin önüne geçildiğini belirtti.