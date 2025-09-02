DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,95 0,55%
ALTIN
4.649,36 -1,47%
BITCOIN
4.551.122,51 -1,7%

Sağlık Bakanlığı: Cinsiyet Değişikliği Raporlarında Yeni Kolaylık Yok, Amaç Standardizasyon

Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliği sağlık kurulu raporlarında 3 hekimli uygulamadan 7 uzmanlı tam kurul düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı; amaç denetim ve standardizasyondur.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:45
Sağlık Bakanlığı: Cinsiyet Değişikliği Raporlarında Yeni Kolaylık Yok, Amaç Standardizasyon

Sağlık Bakanlığı'ndan cinsiyet değişikliği raporlarına ilişkin açıklama

Düzenlemenin amacı ve kapsamı

Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliğiyle ilgili sağlık kurulu raporlarındaki düzenlemeye ilişkin olarak "Bu düzenleme, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmemektedir. Amaç, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği talebinde bulunan kişilerin mahkemeye başvurabilmeleri için resmi sağlık kurulu raporu almalarının zorunlu olduğu belirtildi. Mahkemelerin de bu raporu talep ettiği vurgulandı.

Açıklamada, düzenleme ile ilgili şu önemli değişikliklere dikkat çekildi: önceden 3 hekim tarafından düzenlenebilen raporlar, artık 7 uzman hekimin yer aldığı tam teşekküllü kurul tarafından hazırlanabilecektir. Kurul, genel cerrahi, psikiyatri, endokrinoloji, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi, tıbbi genetik uzmanlarından oluşmaktadır.

Kurul öncesinde her bir uzman hekimin ayrı ayrı muayene yapması şart koşulmuştur. Ayrıca, 3 hekimli raporlara otomatik olarak şu ibare eklenmektedir: "Cinsiyet değişimi amaçlı raporların tam teşekküllü kurulda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu rapor, cinsiyet değişimi amaçlı kullanılamaz."

Sonuç bölümünde Bakanlık, "Bu düzenleme, yeni bir kolaylık ya da imkan getirmemektedir. Amaç, mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek, standardizasyonu ve denetimi sağlamaktır." ifadelerini tekrarladı ve sağlık hizmet sunucularının bilgilendirildiğini, eksik rapor düzenlenmesinin önüne geçildiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 2 Orman Yangınına Müdahale Sürüyor; Kastamonu-Karabük Yolu Kapandı
2
Siros Adası'ndan 8 Eylül'de Gazze'ye: Küresel Sumud Filosu'na Katılacak Gemi
3
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
4
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın BM Konuşması Filistin'in Gür Sesi Olacak
5
İran: ABD ile Müzakerelere Açığız — Laricani, Washington'un Füze Taleplerini Eleştirdi
6
İngiltere'den uyarı: Vize süresi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek
7
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter