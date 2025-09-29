Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Kişilik İstihdam Kararı Resmi Gazete'de

Sağlık sektöründe istihdam bekleyen on binlerce adayı heyecanlandıran karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasıyla bakanlık bünyesine toplam 18 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu'nun Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasında şunları belirtti: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

İŞKUR: Sürekli İşçi Başvuruları ve Şartlar

2 bin 753 sürekli işçi kadrosuna başvurular ve yerleştirme süreci Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. Geçmiş alımlar göz önünde bulundurulduğunda, adaylardan en az ilkokul mezunu olmaları şartının aranması beklenmektedir. Başvuruların esube.iskur.gov.tr adresinden online alınması planlanıyor ve adaylar, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'nde kayıtlı oldukları ildeki kadrolara başvurabilecekler.

Alımlar iş bazında yapılacak; her adayın sadece bir meslek ve bir il için tercih yapabileceği belirtilmiştir.

Kadro Dağılımı ve Beklentiler

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 753 sürekli işçi alımı için kadro ve branş dağılımı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak 2025'in Mayıs ayında gerçekleştirilen 3 bin 658 kişilik alım örneği, yeni dönemde de benzer pozisyonlara ağırlık verileceğine işaret ediyor. O dönemde temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane) ve aşçı gibi pozisyonlarda istihdam sağlanmıştı. Kesin kadro listesi yhgm.saglik.gov.tr ve İŞKUR'un resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.

15 Bin 247 Sözleşmeli Personel: ÖSYM ve KPSS Süreci

Dev alımın en büyük dilimini oluşturan 15 bin 247 sözleşmeli personel atamaları, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak ve adayların KPSS puanları esas alınacak. Hemşire, diyetisyen, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter ve büro personeli gibi çok sayıda branşta atama yapılması planlanıyor. ÖSYM'nin yakın zamanda tercih kılavuzu yayımlaması bekleniyor.

Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve detaylı şartlar ile ilgili resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.