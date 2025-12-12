DOLAR
Bilim Aydın Projesi TÜBİTAK ile Hızla İlerliyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK ortaklığındaki Bilim Aydın projesinde saha çalışmaları sürüyor; proje atölye, sergi alanı ve planetaryumla gençlere modern bilim ortamı sunacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:07
Bilim Aydın Projesi TÜBİTAK ile Hızla İlerliyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde

Bilim Aydın Projesinde Çalışmalar Sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçireceği Bilim Aydın projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan alanda, Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Cengiz Helvacı ve beraberindeki heyet saha analizi ve teknik incelemelerde bulundu.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Proje, atölyeler, sergi alanları ve planetaryum gibi birçok bileşeni barındıracak. Bilim Aydın ile çocuklar, gençler ve tüm bilim meraklıları çağdaş, uygulamalı ve erişilebilir bir bilim ortamıyla buluşacak.

Bilim Aydın'ın kent için sosyal, kültürel ve terbiyevî katkılar sağlaması hedefleniyor.

Başkan Çerçioğlu'nun açıklaması

Başkan Özlem Çerçioğlu, Bilim Aydın’ın kentin geleceği için özel bir vizyon projesi olduğunu belirterek, "Aydınımız için yatırımlarımızı, projelerimizi, hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bilim Aydın, gençlerimizin bilimle, teknolojiyle ve üretimle buluşacağı çok önemli bir merkez olacak. TÜBİTAK iş birliğiyle güçlü bir altyapı oluşturuyor, Aydın’a modern bir bilim merkezi kazandırmak için tüm ekiplerimizle sahada yoğun şekilde çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanında yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

