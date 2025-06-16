Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında 0-2 yaş aralığındaki çocuk sahibi anneler için dev bir adım atarak yeni bir uygulama başlattı. "Annelik Yolculuğu" adı verilen bu mobil uygulama, anne adaylarının en kritik dönemlerinde rehberlik yapmayı hedefliyor.

Gebelikten Annelik Serüvenine Yolculuk

Mobil uygulama sayesinde, gebeliğin ilk gününden itibaren annelere destekler sunulacak. Haftalık gebelik takibi ile anne adaylarının bedenlerindeki değişiklikleri ve bebeklerinin gelişimini adım adım izlemesi mümkün olacak. Uzmanlar tarafından onaylanmış beslenme ve egzersiz önerileri ile sağlıklı bir gebelik sürecinin yönetilmesine yardımcı olunacak.

0-2 Yaş Bebek Gelişimi Üzerine Öneriler

Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de 0-2 yaş bebek gelişimi bölümüdür. Bu alanda, doğru beslenme alışkanlıkları, bebek bakımı ve gelişimsel dönüm noktaları hakkında kapsamlı öneriler sunulmaktadır. Ebeveynler, çocuklarının motor becerileri, dil gelişimi, sosyal etkileşim ve bilişsel yetenekleri gibi her alandaki gelişimini takip edebilecekleri pratik bilgilerle donatılacak.

Annelere Pratik Çözümler Sunuyor

"Annelik Yolculuğu" uygulaması yalnızca bilgi sağlamakla kalmıyor, annelere pratik çözümler de sunuyor. Aşı ve test hatırlatıcıları kısmı ile bebeklerin rutin muayene ve aşı takvimleri düzenli olarak hatırlatılacak. Uygulama içindeki güvenilir bilgi paylaşımı bölümü ise, sağlık profesyonelleri tarafından onaylanmış bilgileri annelerle buluşturarak internet üzerindeki bilgi kirliliğine karşı bir kalkan oluşturuyor.

Ücretsiz İndirme İmkanı

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Annelik Yolculuğu' uygulaması, iOS ve Android işletim sistemine sahip tüm cep telefonlarına, uygulama mağazalarından tamamen ücretsiz olarak indirilebilecek.