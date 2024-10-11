Sağlık Bakanlığı'ndan e-Nabız Açıklaması: İddialar Asılsız

Sağlık Bakanlığı İddiaları Yalanladı

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Bakanlık, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, e-Nabız’ın yalnızca Türkiye'ye özgü bir proje olduğunu ve hiçbir şekilde başka bir ülkeye devredilmediğini belirtti.

e-Nabız'ın Büyüklüğü ve Güvenliği

Açıklamada, e-Nabız'ın 70 milyon aktif kullanıcısı olduğu, 39 farklı merkezi sistemle entegre bir yapıya sahip olduğu ve 30 binden fazla sağlık tesisiyle güvenli bir iletişim ağı oluşturduğu ifade edildi.

"e-Nabız hiçbir ülkeye satılmadı" ifadesiyle, sistemin yurt dışına satılmasının ve Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan kullanılmasının imkansız olduğu vurgulandı. Ayrıca, e-Nabız ve benzeri milli projelerin Türkiye'yi sağlık bilişimi alanında dünya çapında örnek bir ülke haline getirdiği belirtildi.

Kişisel Verilerin Korunması

Vatandaşların kişisel sağlık verilerinin hiçbir koşulda üçüncü taraflara açılmadığına dikkat çekildi. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde en yüksek güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

"e-Nabız, Türkiye'nin gurur kaynağıdır" denilen açıklamada, sistemin, bireylerin sağlık durumlarını yönetmelerine yardımcı olan, sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Yanlış Bilgilere Karşı Mücadele

Bakanlık, yalan haberlere karşı yasal yollara başvurma niyetinde olduğunu kamuoyuyla paylaştı. "Çirkin ve gerçeğe aykırı haberleri yayanlara karşı tüm yasal yollara başvuracağız" ifadesi dikkat çekti.