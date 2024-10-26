Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Rehin Alma Eylemine Sert Tepki

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Kemal Advan Hastanesi'nde rehin alma olayını kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:41
Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in Rehin Alma Eylemine Sert Tepki

Sağlık Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını kınadı. Bakanlık, sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı bildiride bu durumu şiddetle lanetledi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Sağlık Bakanlığı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrısını yineledi. Açıklama, Netanyahu yönetiminin insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetlerinin unutulmayacağı vurgusuyla sona erdi.

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