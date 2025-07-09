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Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalar için kritik bir uyarı yaptı: Raporların geçerliliği sona eriyor, 31 Mart 2026'ya dikkat!

Yayın Tarihi: 09.07.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 13:50
Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık ve sürekli ilaç kullanımı olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir SMS gönderdi. Bu mesajla, pandemi sırasında hayata geçirilen otomatik rapor uzatma kolaylığının sona erdiği bildirilerek, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

Pandemi Dönemi Kolaylığı Sona Erdi

COVID-19 pandemisi nedeniyle hastanelerde yaşanan yoğunluğu hafifletmek ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla, 2020 yılından itibaren kronik hastalık ve ilaç raporları otomatik olarak uzatılıyordu. Ancak bu uygulama, normalleşme adımları çerçevesinde 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona erecek.

Son Tarihlere Dikkat!

Bakanlık, hastaların ilaçsız kalmaması adına kademeli bir geçiş planı hazırladı. Vatandaşlara gönderilen mesajda vurgulanan önemli tarihler şunlardır:

  • 30 Haziran 2025: Otomatik rapor uzatma uygulaması durdurulacak. Bu tarihten sonra, süresi dolan raporlar kendiliğinden yenilenmeyecek.
  • 31 Mart 2026: 30 Haziran 2025'ten önce veya bu tarihte sona eren raporlar için randevu alma son tarihidir. Bu tarihe kadar randevu alanların raporları, muayene ve yenileme işlemleri tamamlanana kadar geçerli olacaktır.

Kimi Kişileri Etkiliyor?

Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği mesaj, özellikle 2020'den bu yana raporunu hiç yenilememiş ve süresi idari kararlarla uzatılan kronik hastaları hedef alıyor. Eğer bu süreçte hastaneye giderek raporunuzu güncellediyseniz veya artık raporlu ilaca ihtiyacınız yoksa, bu mesajı göz ardı edebilirsiniz.

Gönderilen mesajın içeriği ise şöyle: ''Sayın Vatandaşımız, 2020'den sonra idari kararlarla süresi uzatılan İLAÇ raporlarına ilişkin geçerlilik uzatma uygulaması 30 Haziran 2025'te sona ermiştir. Süresi dolmuş raporların geçerli sayılabilmesi için en geç 31 Mart 2026'ya kadar randevu alınmalıdır. Raporunuzu yenilediyseniz ya da yenilemeyecekseniz bu mesajı dikkate almayınız. Raporunuz geçerliliğinin devamı için işleminizi son güne bırakmayınız.''

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