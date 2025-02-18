Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yenilikler

Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede yeni yol haritası belirliyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, bağımlılıkla mücadeleye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Birinci, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, teknik çalışmalara başlayacaklarını duyurdu. "Daha yeni ve daha güçlü bir anlayışla sahaya çıkmayı planlıyoruz. Tütünle mücadeledeki yaklaşımlarımızı revize etmek durumundayız" diyen Birinci, toplumun her kesiminin tütün ve tütün ürünlerine karşı daha farklı bir perspektife sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Gayrimenkul Satışlarında Ocak Rekoru

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları, 2024'ün aynı dönemine göre %20,2 artarak 238 bin 938 olarak kaydedildi. Tapuda gerçekleştirilen işlemlerden 9,5 milyar lira harç geliri elde edildi. TÜGEM Genel Başkanı Serkan Şahin, konut fiyatlarının düşmesi ve amortisman sürelerinin gerilemesinin satışları canlandırdığını belirtti. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan ise faiz indirimlerinin beklentisi içindeki yatırımcıların gayrimenkula yöneldiğini ifade etti.

Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında Aile ve Sağlık Ön Planda

TÜİK'in "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarına göre, son 5 yılda her 4 kişiden 3'ü mutluluk kaynağı olarak ailelerini gösteriyor. Sağlık ise tekrar en üst mutluluk değeri olarak öne çıkıyor. Sevgi kaynaklı mutluluğu yaşayanların oranı %12,8'den %14,4'e yükseldi.

Gençler Yapay Zeka ve Dijital İçerikleri Tercih Ediyor

GENÇKONFED'in 18-25 yaş grubu arasında yaptığı ankette, gençlerin %30'u yapay zeka ve dijital içeriklerin kariyer planlamalarında kendilerine yardımcı olacağını düşünüyor. GENÇKONFED Genel Başkanı Okudan, gençlerin daha aktif bir rol oynaması için bu tür çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Avrupa'nın Doğal Gaz Tüketimi Düşüyor

2024'te Avrupa'nın LNG ithalatı son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçen yıl %19, AB'nin ise %16'lık bir azalma yaşandı. Rusya'dan LNG ithalatı ise %18 artış gösterdi.

Rus ve ABD Heyetleri Ukrayna'da Barış İçin Görüşecek

Moskova, Ukrayna'nın tarafsız bir statüye kavuşmasını talep ediyor. Kiev ise toprak bütünlüğü ve güvenlik garantileri istiyor.

Çin'in Depolama Kapasitesi Büyüyor

Çin, 2025'te bataryalı depolama kapasitesinin 100 gigawattı aşmasını hedefliyor.

Açılan Dava ile Çiğdem Bayraktar Ör Hakkında Suçlamalar

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'nın onuruna zarar verecek nitelikte olduğu belirtildi.

YEDAM'a Yüzde 66 Büyümeyle Başvuru Yağmuru

Yeşilay, bağımlılığından kurtulmak isteyen yaklaşık 66 bin kişi'nin YEDAM'a başvurduğunu duyurdu.

Kastamonu'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Kastamonu'da kış şartlarının zorlayıcı olduğu bölgelerde ekipler, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyor.

Belkıs Özener'den Yeşilçam’a Sitem

Sanatçı Belkıs Özener, "Türkiye'nin en güzel kadınlarının şarkılarını okumama rağmen ismim yazılmadığı için sitemim var," dedi.

Ergin Ataman'ın A Milli Takım Karnesi

A Milli Basketbol Takımı, Ataman yönetiminde çıktığı 78 maçta 39 galibiyet elde etti.

Milli Boksör Gizem Özer Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda yarışacak olan Gizem Özer, altın madalya hedefliyor.