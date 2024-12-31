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Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ'tan Sağlık Turizmi Çalıştayı

Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda sağlık turizminin geleceği masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:03
Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ'tan Sağlık Turizmi Çalıştayı

Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ'tan Önemli İş Birliği

Türkiye'de sağlık turizminin gelişimine yönelik önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) iş birliğiyle düzenlenen Sağlık Turizmi Yönetmelik Çalıştayı, sektördeki güncel gelişmeleri ele aldı.

HealthTürkiye Portalı ve Uluslararası Stratejiler

Çalıştayda, HealthTürkiye Portalı'nın etkin kullanımı, uluslararası tanıtım stratejileri ve sağlık turizminin fiyatlandırma kriterleri gibi önemli konular detaylandırıldı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katkıda bulunduğu etkinlikte, yönetmelik güncellemelerinin sektöre olası etkileri de değerlendirildi.

USHAŞ Yönetimi Açıklamalarda Bulundu

USHAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Erkoç ve Başkan Vekili Engin Karabaş çalıştaya katıldı. USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ise Türkiye'nin modern sağlık altyapısı ve nitelikli sağlık profesyonelleriyle dünya çapında bir marka haline geldiğini vurguladı. Ünver, "HealthTürkiye, Türkiye'nin sağlıkta küresel başarısını temsil eden bir marka olarak, uluslararası sağlık turizmindeki lider konumumuzu güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) iş birliğiyle...

Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) iş birliğiyle Bakanlıkta, Sağlık Turizmi Yönetmelik Çalıştayı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) iş birliğiyle...

Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) iş birliğiyle Bakanlıkta, Sağlık Turizmi Yönetmelik Çalıştayı düzenlendi.

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Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ'tan Sağlık Turizmi Çalıştayı

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