Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Son Dakika: Sağlık Raporları Artık Paralı!

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması ile sağlık raporu süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanacak. Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan yenilikler doğrultusunda, özel amaçlı sağlık raporları ücretlendirme ve başvuru süreci yeniden düzenlendi. Önceden her aşamada ücret alınan raporlar, artık Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) aracılığıyla çok daha uygun fiyatlarla temin edilebilecek.

Ekonomik Yük Azalıyor

Bu devrim niteliğindeki adım, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin daha ulaşılabilir hale gelmesi bekleniyor.

Güvenli Ödeme Süreci

Yeni sistemin bir diğer önemli özelliği ise ödemelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi. Rapor ücretleri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan sbos.saglik.gov.tr üzerinden ya da EFT/havale ile gerçekleştirilebilecek. Bu yöntem, vatandaşların ödeme aşamasında sorun yaşamadan işlemlerini tamamlamalarına olanak tanıyacak.

Özel Amaçlı Sağlık Raporu Alım Süreci

Bu raporu almak isteyenlerin önce bir işlem kodu edinmeleri gerekiyor. İşlem kodu üç farklı yöntemle alınabilir:

Çevrim İçi Başvuru: En hızlı ve kolay yol, sbos.saglik.gov.tr adresine e-Devlet bilgileri ile giriş yaparak çevrim içi başvuru yapmaktır.

En hızlı ve kolay yol, adresine e-Devlet bilgileri ile giriş yaparak çevrim içi başvuru yapmaktır. SMS ile Başvuru: Mobil cihazlar üzerinden T.C. kimlik numarası ve alınmak istenen rapor türünün kısa ismini yazarak (örneğin: 1234******0 sürücü), 2023'e SMS göndererek işlem kodu almak mümkündür.

Mobil cihazlar üzerinden T.C. kimlik numarası ve alınmak istenen rapor türünün kısa ismini yazarak (örneğin: 1234******0 sürücü), 2023'e SMS göndererek işlem kodu almak mümkündür. Fiziki Başvuru: Geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyenler için aile hekimlerine şahsen başvurarak işlem kodu almak mümkündür.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, sağlık hizmetlerinden faydalanma süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.