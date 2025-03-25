Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan İzinsiz Gösterilere Sert Tepki

Mahmut Faruk Doğan, izinsiz gösterilerle ilgili, şiddet ve terörün karşısında sessiz çoğunluk olarak milletin yanında olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:53
Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan İzinsiz Gösterilere Sert Tepki

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlatılan izinsiz gösterilere sert bir tepki gösterdi. Doğan, "Üretilmek istenen her türlü şiddetin ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında süreci sabırla izliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde devam eden hukuki süreçlerin bahane edilerek sokakları "terörize" eden bir anlayışın birliği ve dirliği hedef aldığına dikkat çekti. Sağlık çalışanları olarak bu durumu endişe ve kaygıyla takip ettiklerini söyledi.

"Hangi gerekçeyle olursa olsun, sorumluluk bilincine sahip hiçbir güç, insanları sokaklara çağırarak 'sözde demokratik hak arama mücadelesi' söylemleriyle şiddetin ve provokasyonların nesnesi haline getirmemelidir," diyen Doğan, sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünü vurguladı. Bu kuruluşların toplumsal birliği korumak ve kutuplaşmanın önüne geçmek için açık ve samimi bir tavır sergilemelerinin önemine değindi.

Sağlık çalışanlarının insan hayatını bir emanet olarak gördüğünü ifade eden Doğan, bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, bazı sağlık çalışanları adına örgütlenen derneklerin sokaklardaki şiddeti meşru gösterme çabalarına da dikkat çekti.

Doğan, söz konusu derneklerin inanç ve ailevi değerlere saldırarak kendi ideolojik alanlarını güçlendirmeye çalıştığını ve bu söylemlerin toplumu ötekileştirdiğini ifade etti. "Sağlık çalışanları olarak buradan açıkça söylüyoruz, ülkemizde yürürlüğe konulmak istenen kaos senaryolarının ve aparatlarının farkındayız. Güya şiddeti eleştiriyormuş gibi yapıp kendi ideolojik mevzilerinde yer alanların ürettiği terörü meşrulaştırma kurnazlığının da farkındayız," dedi. Doğan, sözlerini, "Dolayısıyla üretilmek istenen her türlü şiddetin ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında süreci sabırla izliyoruz" şeklinde tamamladı.

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