Sağlıkta sözleşmeli personel sayısını artıracak kanun teklifi Meclis'te

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 2024 yılında sağlık hizmetlerinin daha iyi ve etkin sunulması için sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı karara göre, personel ihtiyacının yoğun olduğu yerlere ve alanlara 27 bin sözleşmeli sağlık personeli atanacak.

Karara göre, yeni yıldan itibaren 23 bin 464 uzman doktor, 3 bin 498 doktor, 25 sağlık personeli, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknisyeni alınacaktı.