Sağlıkta sözleşmeli personel sayısını artıracak kanun teklifi Meclis'te

TBMM Başkanlığı, sağlık personeli ihtiyacının karşılanması için sözleşmeli kadro sayısını 27 binden 36 bine yükselten kanun teklifini aldı.

Sağlıkta sözleşmeli personel sayısını artıracak kanun teklifi Meclis'te
Yayın Tarihi:

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 2024 yılında sağlık hizmetlerinin daha iyi ve etkin sunulması için sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı karara göre, personel ihtiyacının yoğun olduğu yerlere ve alanlara 27 bin sözleşmeli sağlık personeli atanacak.

Karara göre, yeni yıldan itibaren 23 bin 464 uzman doktor, 3 bin 498 doktor, 25 sağlık personeli, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknisyeni alınacaktı.

Öne Çıkanlar
Opel’de Şubat’a Özel Kampanya: 300.000 TL’ye 12 Ay Vade ve İndirim Fırsatıyla Sıfır Araç Opel’de Şubat’a Özel Kampanya: 300.000 TL’ye 12 Ay Vade ve İndirim Fırsatıyla Sıfır Araç
Skoda Şubat ayı fiyatlarına 100.000 TL zam yaptı! İşte Skoda'nın Şubat ayı güncel fiyat listesi Skoda Şubat ayı fiyatlarına 100.000 TL zam yaptı! İşte Skoda'nın Şubat ayı güncel fiyat listesi
Memur olmak isteyenlere işte fırsat! En az lise mezunu, KPSS 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce açıldı Memur olmak isteyenlere işte fırsat! En az lise mezunu, KPSS 60, 70,80 puanla personel alım ilanı az önce açıldı
Çok Okunanlar
Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi! Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi! SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek 2024’te Vergi, Ceza ve Harçlara Zam Geliyor: İşte Resmi Gazete'de Yayımlanan Zam Oranları 2024’te Vergi, Ceza ve Harçlara Zam Geliyor: İşte Resmi Gazete'de Yayımlanan Zam Oranları Aydın'da taksi şoförü ile müşteri arasında tartışma: Senin gibileri vursunlar! Aydın'da taksi şoförü ile müşteri arasında tartışma: Senin gibileri vursunlar! MEB duyurdu: Yarın okullarda 6 Şubat anısına saygı duruşunda bulunulacak MEB duyurdu: Yarın okullarda 6 Şubat anısına saygı duruşunda bulunulacak