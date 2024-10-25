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SAHA EXPO'da İşbirliği Anlaşmaları Devam Ediyor

SAHA EXPO, işbirliği anlaşmalarıyla teknoloji alanında güçlü adımlar atıyor. 6.2 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:41
SAHA EXPO'da İşbirliği Anlaşmaları Devam Ediyor

SAHA EXPO'da İşbirliği Anlaşmaları İmzalanıyor

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, işbirliklerine tanıklık etmeye devam ediyor. Fuarın dördüncü gününde hibrit jeneratör projeleri ve yerli üretim bataryaların entegrasyonu gibi çeşitli alanlarda firmalar arasında önemli anlaşmalar yapıldı.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen bu etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilmektedir. 120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda, şirketler en yeni teknolojilerini sergiliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 6 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen bu fuar, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığıyla 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Firmalar Arası İşbirlikleri

Fuar boyunca birçok stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Özellikle, Aytemiz Makelsan ile ASPİLSAN arasında yapılan anlaşma, yerli üretim bataryaların güç elektroniği sektörüne entegrasyonunu hedefliyor.

Ayrıca, ASPİLSAN, İŞBİR ile hibrit jeneratör projesi için bir stratejik işbirliği anlaşması gerçekleştirdi. ASELSAN KONYA ile Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında da bir işbirliği protokolü imzalanmış durumda.

Şirketlerin İmzaları ve Ekonomik Katkı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın aktardığına göre, SAHA EXPO'da sadece dört gün içerisinde toplamda 133 imza töreni gerçekleştirildi. Bu törenlerde, toplam 6,2 milyar dolarlık sözleşmenin yanı sıra 4,6 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli ortaya konuldu.

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