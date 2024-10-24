SAHA EXPO'da Savunma Sanayisinde İşbirliği Anlaşmaları İmzalanıyor

SAHA EXPO'da İşbirliği Anlaşmaları İmzalanıyor

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi etkinliği olarak dikkat çekiyor. 120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuar, teknoloji alanında önemli işbirliklerine ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle düzenlenen fuar, 26 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edecek. Fuarın global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansı, etkinliğin gelişimine katkı sağlıyor.

Roketsan'dan Önemli Anlaşmalar

Fuarda, Roketsan ve çeşitli firmalar arasında önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Üçüncü günde, Roketsan ile HAVELSAN Teknoloji Radar arasında elektronik güvenlik sistemi kurulumu, Roketsan ile Tualcom arasında haberleşme ve E/H sistemleri için çerçeve sözleşmesi yapıldı. Ayrıca, Roketsan ve Kale Ar-Ge arasında Atmaca Blok-1 Dönem-2 sözleşme değişikliği için de imzalar atıldı.

Roketsan, Meteksan ile radar altimetre tedariki, Opsin Elektro ile OLD-50 lazer hedef işaretleme özellikli E/O sensör sistemi tedariği ve ASPİLSAN ile Orka projesi batarya paketi geliştirme projelerine yönelik anlaşmalar da imzaladı. Bunun yanı sıra, ASPİLSAN ve Gön Savunma arasında hareketli hedef sistemleri için işbirliği imza töreni gerçekleştirildi.

Güç Birliği Hedefleniyor

Fuarın ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve Roketsan arasında HİSAR ve SİPER İlave Batarya Alımı Sözleşmesi imzalandı. SSB Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirilen bu anlaşmalar, savunma sanayisindeki güçlü işbirliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

SSB ile ASELSAN arasında da önemli projelere yönelik anlaşmalar imzalandı. Uçak mühimmatı tedarik projesi ve sabit erken ihbar radar sistemleri gibi çeşitli projeler bu anlaşmalar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor. Fuarda kurumlar arasında çok sayıda işbirliği anlaşması da imzalanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve Roketsan arasında 'HİSAR ve SİPER İlave Batarya Alımı Sözleşmesi' de fuarın ikinci gününde imzalandı. Törene SSB Başkanı Haluk Görgün (sol 3) ile sözleşme paydaşı kurumların yöneticileri katıldı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor. Fuarda kurumlar arasında çok sayıda işbirliği anlaşması da imzalanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve Roketsan arasında 'HİSAR ve SİPER İlave Batarya Alımı Sözleşmesi' de fuarın ikinci gününde imzalandı. Törene SSB Başkanı Haluk Görgün (sol 3) ile sözleşme paydaşı kurumların yöneticileri katıldı.