SAHA EXPO'da Stratejik İşbirlikleri ve Anlaşmalar

SAHA EXPO’da Önemli İşbirlikleri

Yerli sanal bulut sistemlerinden motor seri üretimine kadar çeşitli teknoloji alanlarında şirketler, SAHA EXPO kapsamında önemli anlaşmalar imzalıyor.

Fuarın Ayrıntıları

SAHA EXPO, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak tanımlanan önemli bir etkinliktir. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara, 120’den fazla ülkeden 1478 firma katılıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen bu fuar, Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortaklığı ile 26 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini kabul edecek.

Öne Çıkan Anlaşmalar

Fuarda, SSB, HAVELSAN ve TÜBİTAK arasında TSK Bulut Bilişim Sistemi projesi doğrultusunda önemli bir yerli bulut sanallaştırma çözümü imzası atıldı. Ayrıca, TÜBİTAK SAGE ile Baykar arasında Bozok mühimmat projesi stratejik işbirliğine dair bir anlaşma imzalandı. İki tarafın yetkililerinin katıldığı bu törenler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından gözlemlendi.

Seri İmalat Siparişleri ve Üretim Hedefleri

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, işbirliği çerçevesinde yaptığı açıklamada, "Bozok mühimmatının seri imalatına yönelik 1000 adetlik sipariş anlaşması imzalandı. Bu anlaşma tamamen ihracat amaçlıdır; mühimmatlar Afrika’daki iki Baykar müşterisine gönderilecektir." ifadelerini kullandı.

Diğer Önemli İmzalar

Baykar, Roketsan ile mühimmat ve ekipman projelerine dair stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca, ASELSAN ile de çeşitli projeler için benzer anlaşmalar yapıldı. TEI ile motor seri üretim projeleri de dahil olmak üzere birçok alanda işbirlikleri sağlandı. Ayrıca, SSTEK, Impro ve Telespazio arasında deprem sonrası görüntü tespit projelerine yönelik bir sözleşme yapıldı.

Fuarın olumlu atmosferinde, Arca Savunma ve MSM Export arasında topçu mühimmatı sözleşmesi de imzalandı. Böylelikle, birçok stratejik işbirliği anlaşmasının hayata geçirildiği bu önemli etkinlik, sektör için büyük bir öneme sahip.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan çok sayıda anlaşmayla, yerli ve yabancı birçok firmanın arasındaki teknoloji işbirliği güçleniyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. SAHA EXPO'nun ikinci gününde SSB, HAVELSAN ve TÜBİTAK arasında TSK Bulut Bilişim Sistemi projesi kapsamında yerli bulut sanallaştırma çözümü imza töreni gerçekleştirildi. Kurum yetkililerinin katıldığı törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 3) ve SSB Başkanı Haluk Görgün (sağ 3) müşahit olarak bulundu.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan çok sayıda anlaşmayla, yerli ve yabancı birçok firmanın arasındaki teknoloji işbirliği güçleniyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. SAHA EXPO'nun ikinci gününde SSB, HAVELSAN ve TÜBİTAK arasında TSK Bulut Bilişim Sistemi projesi kapsamında yerli bulut sanallaştırma çözümü imza töreni gerçekleştirildi. Kurum yetkililerinin katıldığı törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 3) ve SSB Başkanı Haluk Görgün (sağ 3) müşahit olarak bulundu.