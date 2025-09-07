Şahbaz: Kütahya Evliya Çelebi–Şehir Hastanesi Protokolü Kamu İhale Kanunu'na Aykırı

Şahbaz: Protokol Kamu İhale Kurallarına Aykırı

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya'daki hastane protokolünü eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi arasındaki işbirliği protokolünü eleştirdi.

Şahbaz, bazı sağlık hizmetlerinin kullanım alanlarının Kütahya Şehir Hastanesi'ne devredileceğini belirterek, protokol nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin niteliğini kaybedeceğini ileri sürdü.

CHP'li Şahbaz, söz konusu protokolün 6428 sayılı kanun ile 2018 sayılı genelgeye uygun olmadığını savunarak şunları kaydetti: "Genelge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi sağlık kurumları arasındaki hizmet ve mal durumlarını düzenlemektedir. Kamu İhale Kanunu'na tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bu kanuna tabi olmayan Kütahya Şehir Hastanesi ile mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır."

Şahbaz ayrıca, şehir hastanesinin yapım ve işletmesiyle ilgili sözleşmede değişiklik yapılmadan, bir özel şirkete 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin bedelsiz olarak devredileceğini öne sürerek, bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

