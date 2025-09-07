DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Şahbaz: Kütahya Evliya Çelebi–Şehir Hastanesi Protokolü Kamu İhale Kanunu'na Aykırı

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya Evliya Çelebi ve Kütahya Şehir Hastanesi arasındaki protokolün Kamu İhale Kanunu ve ilgili genelgeye aykırı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:48
Şahbaz: Kütahya Evliya Çelebi–Şehir Hastanesi Protokolü Kamu İhale Kanunu'na Aykırı

Şahbaz: Protokol Kamu İhale Kurallarına Aykırı

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya'daki hastane protokolünü eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi arasındaki işbirliği protokolünü eleştirdi.

Şahbaz, bazı sağlık hizmetlerinin kullanım alanlarının Kütahya Şehir Hastanesi'ne devredileceğini belirterek, protokol nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin niteliğini kaybedeceğini ileri sürdü.

CHP'li Şahbaz, söz konusu protokolün 6428 sayılı kanun ile 2018 sayılı genelgeye uygun olmadığını savunarak şunları kaydetti: "Genelge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi sağlık kurumları arasındaki hizmet ve mal durumlarını düzenlemektedir. Kamu İhale Kanunu'na tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bu kanuna tabi olmayan Kütahya Şehir Hastanesi ile mal ve hizmet alımı için protokol yapması mevzuata aykırıdır."

Şahbaz ayrıca, şehir hastanesinin yapım ve işletmesiyle ilgili sözleşmede değişiklik yapılmadan, bir özel şirkete 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin bedelsiz olarak devredileceğini öne sürerek, bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı...

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de İsrail Saldırısı: Yardım Sırasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Mevlana Müzesi'nde Milli Maç Coşkusu: Türkiye-İspanya Öncesi Konya'da Yoğunluk
3
Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
4
Sinop ve Tokat’ta Filistin ve Sumud Filosu'na Destek Çağrısı
5
Bursa İnegöl'de Düğünde 21 Kişi Hastaneye Başvurdu: Tavuklu Pilav Şüphesi
6
AFAD: Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem - Saat 12.35
7
Yenişehirlioğlu: 'Terörsüz Türkiye'de Geri Dönüş Yok' — Osmaniye'den Net Mesaj

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı