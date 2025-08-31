DOLAR
Şahbaz Şerif: Hükümet Politikaları Şi Cinping'in Vizyonuyla Uyumlu

Şahbaz Şerif, Çin'de yaptığı konuşmada hükümet politikalarının Şi Cinping'in vizyonu ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:32
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Tiencin Üniversitesi'nde konuştu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hükümet politikalarının Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in vizyonu ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi.

Resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) tarafından aktarılan konuşma, Şerif'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Çin'deki Tiencin Üniversitesi programında gerçekleşti.

Şerif, Pakistan ve Çin ilişkilerinin "İpek Yolu kadar eski olduğunu ve tarih boyunca birçok testten geçtiğini" dile getirdi ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin "uzun ömürlü dostluğa çok taraflılıkla erişilebileceği" görüşüne katıldığını belirtti.

"Hükümet politikalarımız Şi'nin vizyon ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu."

İki ülke 21 Ağustos'ta, Kuşak ve Yol Girişimi'nin en önemli ayağı Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında ekonomik işbirliği ve yatırımları genişletme konusunda mutabakata varmıştı.

