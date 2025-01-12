Şahin'den CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Toplum Değerlerine Düşman Olmak Ne Demek?'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'li belediyeleri sert bir dille eleştirdi. İSTANBUL'daki kültür merkezi açılışına değindi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 00:13
Şahin'den CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Toplum Değerlerine Düşman Olmak Ne Demek?'

Şahin'den CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, topluma hakaret eden bir kişi adına kültür merkezi açmasını sert bir dille eleştirdi.

İstanbul'daki Kültür Merkezi Tartışması

Şahin, kedileni şunları ifade etti: "Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, millete hakaret eden, Müslümanlara hakaret eden inançlı Müslümanları, çok affedersiniz, domuz şeklinde tasvir eden bir kişinin adının verildiği sözde bir kültür merkezini açtı. Bir insan bu kadar mı mankurt olabilir? Bir insan toplumuna bu kadar mı düşman olabilir? Değerlerine bu kadar mı düşman olabilir?"

CHP'li Diğer İsimlere Yönelik Eleştiriler

Partisinin Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Şahin, ayrıca Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanının dinimize ve değerlerimize hakaret eden kişileri belediyeye alması ve onları terfi ettirmesi gibi uygulamalara da dikkat çekti. "Al birini, vur ötekine. Her biri birbirinden garabet tavırlar sergiliyorlar," dedi.

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