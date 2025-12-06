Şahinbey'den Nizip'e Yeni Kültür Merkezi Açılışı

Şahinbey Belediyesi Nizip Kültür Merkezi hizmete açıldı

Açılış töreni ve protokol

Şahinbey Belediyesi tarafından Nizip ilçesine kazandırılan Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik ve Abdülhamit Gül ile çok sayıda davetli katıldı.

Protokol konuşmaları

Tören konuşmalarında, kültür ve sanat yatırımlarının şehirlerin sosyal gelişimine katkısı vurgulandı. Yeni kültür merkezinin Nizip'in sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına değer katacağı belirtildi. Modern mimarisi ve çok amaçlı salonlarıyla dikkat çeken merkezde tiyatro, konferans, sergi ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Fatma Şahin, kültür merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek eserin Nizip'in sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sunacağını söyledi. AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise merkezin Nizipli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Tahmazoğlu: 'Nizip bizim için çok özel bir yer'

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şunları söyledi: 'Açılışı için hep bir aradayız. Şehrimizin ve ilçelerimizin gelişimi için peş peşe projeler üretmeye devam ediyoruz. Amacımız ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyacını tespit ederek, hep birlikte çözüm üretmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sizlerin desteğiyle dört dönemdir şehrimize ve Şahinbey’imize hizmet etmeye devam ediyoruz. Kültür, sanat, spor, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, park, yol ve restorasyon alanlarında birçok projeyi birlikte hayata geçiriyoruz. Nizip’e kazandırdığımız bu kültür merkezimizin şimdiden halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah burada birçok kültürel faaliyet, toplantı ve hayırlı işler gerçekleştirilecek. Gençlerimiz burada evlenecek, nikâhlar kıyılacak, güzel anılar birikecek. Bu eser, Nizip’imizin kültürüne ve sanatına hizmet edecek. Gerçekten ilçemize de çok yakıştı. Çünkü Nizip bizim için çok özel bir yer'.

Tesis özellikleri ve maliyet

Tahmazoğlu, merkezin özelliklerini şöyle aktardı: 'Merkezimiz iki salon ve toplam 500 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. İçerisinde nikah salonları, idari birimler, mutfak, gelin-damat odaları ve geniş etkinlik alanları bulunuyor.' Proje, 8 bin 182 metrekare arsa üzerine, 2 bin 820 metrekare inşaat alanına sahip olup, yaklaşık 150 milyon lira maliyetle tamamlandı. Tahmazoğlu ayrıca ilgili protokolün valilik, Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleri ile imzalandığını belirtti.

Diğer protokol mesajları

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül konuşmasında, 'Bugün burada olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Doğduğum, büyüdüğüm bu şehirde böyle bir eseri halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Nizip her şeyin en güzeline layık.' ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, 'Gençlik merkezimizi daha önce açtık, bugün de kültür merkezimizi açıyoruz. Abdülhamit Gül bakanımıza, Bünyamin Bozgeyik vekilimize, Fatma Şahin başkanımıza, tüm belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tahmazoğlu, Sarı ve Doğan başkanlarımızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Nizip’e hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Törenin kapanışı

Tören, kurdele kesiminin ardından merkezde yapılan gezilerle sona erdi. Vatandaşlar, ilçeye kazandırılan yeni yatırım dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.

