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Şahinkaya Kanyonu: Doğanın Eşsiz Güzelliklerini Sunuyor

Şahinkaya Kanyonu, muhteşem manzaralarıyla her mevsimde doğaseverleri ağırlıyor ve çeşitli etkinlik imkanları sunuyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:27
Şahinkaya Kanyonu: Doğanın Eşsiz Güzelliklerini Sunuyor

Şahinkaya Kanyonu'nda Eşsiz Manzaralar

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Baraj Gölü havzasında yer alarak ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Kızılırmak Nehri'nin turkuaz suyunun sarp kayalıklardan akarak oluşturduğu bu kanyon, ilçe merkezine sadece 25 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Doğanın Harikası

3,250 metre uzunluğunda, ortalama 106 metre su derinliğinde ve 340 metre yüksekliğinde olan Şahinkaya Kanyonu, 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından ulusal turizm bölgesi olarak ilan edilmiş, 2015'te ise tabiat parkı unvanını kazanmıştır. Ziyaretçiler burada doğayla iç içe olarak teknelerle gezinti yapabilir, su sporlarına katılabilir ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirebilir.

Turizm Etkinlikleri ve Öğrenci Gezisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gemi turları sayesinde ziyaretçiler, kanyonun güzelliklerini her mevsim keşfetme fırsatı buluyor. Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Çakan, Vezirköprü'ye gezi düzenlediklerini belirterek, "Kanyon ve çevresindeki doğa beni hayran bıraktı" dedi.

Çakan, kanyon gezisi sırasında aldıkları notları derslerde kullanacaklarını ve bölgenin güzelliklerini sosyal medya üzerinde paylaşacaklarını aktardı. Öğrencilerden Zeynep Elif Bilgin de, "Şahinkaya Kanyonu'nu incelemek ve gözlemlemek oldukça heyecan verici. Doğanın yeşili ve suyun mavisinin buluştuğu bu muazzam yeri herkes görmeli" diye ifade etti.

Diğer bir ziyaretçi Nazlı Doruk ise, "Şahinkaya Kanyonu'nda her rengin görülebildiği bir atmosfer var. Burada olmak gerçekten çok rahatlatıcı. Türkiye'nin birçok doğal güzelliği var ama bunların farkında değiliz" diyerek bölgenin eşsiz güzelliklerini vurguladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Şahinkaya Kanyonu...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Şahinkaya Kanyonu, ziyaretçilerini her mevsim farklı bir güzellikle karşılıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Şahinkaya Kanyonu...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Şahinkaya Kanyonu, ziyaretçilerini her mevsim farklı bir güzellikle karşılıyor.

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