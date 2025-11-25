Şahinkaya Tırmanış Bahçesi'ne Yol Planlamasına Tepki

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek tırmanış bahçesi olma özelliğini taşıyan Şahinkaya Tırmanış Bahçesi çevresinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan alternatif yol güzergahı projesine karşı tepkiler yükseliyor. Bölge, hem spor hem de çevresel açıdan önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

Bayoğlu: Alan korunmalı, ekosistem hassas

Trabzon Dağcılık İl Temsilcisi Zeynep Bayoğlu, Doğankaya Mahallesi sınırlarında yer alan Şahinkaya Tırmanış Bahçesi'nin bölgenin önemli doğal ve kültürel değerlerinden biri olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri paylaştı:

"Uzun yıllardır dağcılık kulüplerinin, spor topluluklarının ve çeşitli kurumların eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapan bu alan endemik bitki türleri, doğal yürüyüş parkurları ve ladin ormanlarıyla korunması gereken hassas bir ekosistemdir. Trabzon Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede alternatif bir yol çalışması planlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Mahalle halkı, muhtarlık, dağcılık camiası ve spor kulüpleri olarak bu plana yönelik itirazlarımızı defalarca resmi dilekçelerle iletmiş olmamıza rağmen çalışmaların yeniden gündeme getirildiği anlaşılmaktadır. Planlanan yol güzergahının Şahinkaya Tırmanış Bahçesi ve çevresindeki ladin ormanlarını tahrip ederek bölgenin doğal dokusuna zarar vereceği, bölgedeki endemik bitki türlerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağı, doğa yürüyüş yolları ile halkın kullandığı patikaları tamamen ortadan kaldıracağı, bölgenin doğal ve kültürel bütünlüğünü geri dönülmez biçimde bozacağı yönündeki ciddi kaygılarımız devam etmektedir. Trabzon Dağcılık İl Temsilciliği olarak, Şahinkaya Tırmanış Bahçesi’nin korunması gerektiğini savunuyor tüm spor kulüpleri, dağcılık toplulukları ve doğaseverlerle birlikte bu süreçte kararlılıkla durduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bölgemizin tek tırmanış bahçesi olan Şahinkaya Tırmanış Bahçesi’nin korunması, yalnızca dağcılık camiası için değil Trabzon’un doğal, kültürel ve çevresel geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. Tüm halkımızı ve ilgili kurumları duyarlılık göstermeye ve bu sürece destek vermeye davet ediyoruz".

Toplumsal çağrı ve sonraki adımlar

Bayoğlu ve temsilciliği, mahalle halkı, muhtarlık, dağcılık camiası ve spor kulüplerinin daha önce defalarca resmi dilekçelerle itirazlarını ilettiğini belirtti. Yetkililere ve kamuoyuna yapılan çağrıda, Şahinkaya Tırmanış Bahçesi'nin korunmasının Trabzon'un çevresel ve kültürel geleceği için kritik olduğu vurgulandı.

Şahinkaya Tırmanış Bahçesi çevresinde planlanan yol güzergahına ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

