Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Yaralanan Mühendise Manevi Tazminat Hakkı

Bursa'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Yaralanan Mühendis Manevi Tazminat Aldı

Bursa'da geçen yıl sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak bacağından yaralanan Furkan Kara, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Bursa 3. İdare Mahkemesi, Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği'nin Kara'ya toplam 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Köpeklerle Saldırıya Uğradı

Olay, 11 Mayıs 2022 tarihinde Bursa'nın Balat Mahallesi'nde gerçekleşti. Mühendis Furkan Kara (27), kaldırımda yürürken bir grup sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı ve bacağından yaralandı. Hızla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kara, burada 4 doz kuduz aşısı aldı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Kara, saldırının sorumlularının tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Bunun yanı sıra, ilgili idarelerin 'hizmet kusuru' olduğuna işaret ederek Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği'ne karşı manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, bu süreçte davanın kabulüne karar vererek, tazminatın ödenmesine hükmetti.

Mahkeme Kararı ve Manevi Zarar

Mahkeme, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde sahipsiz hayvanların denetiminin idarelere ait olduğunu vurgulayarak, Kara'nın uğradığı zararın bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluştuğuna dikkat çekti. Bu karar, olayın meydana geliş şekli ve Kara'nın yaşadığı acı göz önünde bulundurularak verildi.

Furkan Kara'nın Açıklamaları

Olay hakkında konuşan Furkan Kara, köpeklerin kendisini sarıp havladığını anlatarak, "Bir tanesi bacağımı ısırdığında dengemi kaybettim ve düştüm. Bu süreçte yaşadığım manevi hasar, fiziksel yaralanmamdan çok daha büyüktü. Şu an sokak hayvanlarına yaklaşmakta zorlanıyorum" dedi.

Avukatı Abdullah Kara'nın Yorumları

Davayı takip eden avukat Abdullah Kara, mahkemenin, müvekkilinin haklı bulunarak en yüksek manevi tazminat kararını verdiğini belirtti. Olay sonrası sürecin, yargının insanları koruma konusundaki etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bursa'da geçen yıl sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan Furkan Kara (fotoğrafta), ilgili kurumlara açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Kara, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bursa'da geçen yıl sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan Furkan Kara (fotoğrafta), ilgili kurumlara açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Kara, AA muhabirine açıklama yaptı.