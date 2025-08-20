Sahte Belgeye Sıkı Önlem: VDK 'Vergi Kaçakçılığı' Uygulamasını Başlatıyor

Sahte belgeyle mücadelede yeni safha: VDK harekete geçiyor

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Hazine ve Maliye Bakanlığı, her yıl milyarlarca liralık kamu zararına neden olan sahte belge kullanımına karşı önlemleri sıkılaştırıyor. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu (VDK) sahtecilik fiillerine ilişkin yeni bir uygulama paketini hayata geçiriyor.

1 Ekim'den itibaren "bilerek kullanım" esaslı yaklaşım

Başkanlık, sahte belge kullanımı değerlendirmelerinde artık mükellefin belgeyi "bilerek" kullandığı varsayımını esas alacak ve "sahte belgeyi bilmeden kullandığı" yönündeki vergisel değerlendirmelere son verecek. Bu değişiklikle sahte belge kullanan önemli sayıda mükellef hakkında "vergi kaçakçılığı" kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Yeni uygulama, 1 Ekim itibarıyla devreye girecek.

Teminat ve ihtiyati haciz uygulamaları

Sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvence altına almak amacıyla teminat istenecek. Geçmişte sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirlenen kriterleri taşıyanlar için tedbirler alınacak; teminat gösteremeyenler için ihtiyati haciz uygulanması da gündemde.

Risk analizi ve KURGAN ile hedefli denetim

VDK'nin Risk Analiz Merkezinde kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi, mal ve hizmet alım-satımlarının gerçekliğini risk skorlamasıyla analiz edecek. Denetim ekipleri, yüksek riskli görülen mükellefleri ziyaret ederek; depolardaki malların gösterilmesini, satış belgelerinin ibrazını veya üretimde kullanımın kayıtlarla açıklanmasını talep edecek.

Denetimler, geçmiş dönem yerine ağırlıklı olarak cari dönem belgelerine odaklanacak; kapanmış işletmeler yerine aktif firmalara öncelik verilecek. Para hareketleri, yoklamalar ve kaydi/fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullanımı kanıtlananlara, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilebilecek.

Sahte belge düzenleyenler de yapay zekayla hızla takip edilecek

Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik uzun süren inceleme ve rapor süreçleri, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısalacak. Bu sayede düzenleyicilerin hızlı şekilde ceza alması ve zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespiti sağlanacak.

Başkanlık, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları yazılı olarak mükellefe bildirecek; böylece kayıtları düzeltme imkânı tanınacak. Sahte belge düzenleyerek suçu organize edenler ayrıca araştırılacak ve konu para aklama boyutuyla ele alınacak.

Bakan Şimşek: "Risk analizine dayalı yeni uygulamalar devrede"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sahte belgeyle mücadeleye vurgu yaparak şunları söyledi: "Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak."