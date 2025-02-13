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Saimbeyli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:23
Saimbeyli'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eğitime ara verildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Saimbeyli Kaymakamlığı, olumsuz hava koşullarının eğitimi aksattığını açıkladı.

Kamu Personeline İdari İzin

Açıklamada, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi. Bu önlemler, hava koşullarının getirdiği zorunluluklar doğrultusunda alındığı ifade edildi.

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