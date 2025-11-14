Saimbeyli'de Yola Kaya Düştü — 4 Öğretmenin Öldüğü Bölgede Otomobil Hasarlandı

Saimbeyli'de Yola Kaya Düştü — Otomobil Hasarlandı

Yağışın ardından aynı bölgede yeniden kaya düşmesi, araçta hasara yol açtı

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, daha önce 4 öğretmenin yaşamını yitirdiği bölgede yağış sonrası bir kaya parçası tekrar yola düştü. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Saimbeyli-Feke kara yolu üzerinde gerçekleşti. Yola düşen kaya parçası, plakası 80 GA 162 olan otomobilin arka kapısına çarparak görünür hasar oluşturdu. Bölgeye gelen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanıklarının ve çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kayan parçanın yolu kaplamadığı ve sürücü ile yolcuların yara almadan kurtulduğu görüldü.

Geçmişte aynı noktada 4 öğretmen hayatını kaybetmişti

Bahse konu bölge, 6 Nisan 2023 tarihinde yamaçtan kopan bir kaya parçasının Himmetli İlk ve Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan otomobilin üzerine düşmesi sonucu öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın hayatını kaybettiği trajik olayla anılıyor.

Yetkililer, risk taşıyan yamaçlar için tedbirlerin gözden geçirilmesi ve sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

