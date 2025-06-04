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Sait Özdemir'e İstanbul Adliyesi'nde Veda Töreni

HSK üyeliğine atanan Sait Özdemir'e İstanbul Adliyesi'nde duygusal bir veda töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 14:06
Sait Özdemir'e İstanbul Adliyesi'nde Veda Töreni

HSK Üyeliğine Atanan Sait Özdemir'e Veda Töreni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atanan İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir için İstanbul Adliyesi'nde anlam dolu bir veda töreni gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı. Veda programında konuşan Gürlek, Özdemir’in HSK üyeliğine seçilmesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Gürlek: "Mütevazılığı ve Çalışkanlığı Örnek Oldu"

Gürlek, "Kendisi her konuda mütevazılığı, çalışkanlığı ve hakim arkadaşlarla olan etkileşimi ile örnek bir isim oldu. Sait Başkanımızı tebrik ediyorum. Yeni görevinde tüm başarıları diliyorum," dedi.

Özdemir: "Her Veda Bir Başlangıçtır"

HSK üyesi Sait Özdemir, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandığı için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti. Atamanın kendisi ve İstanbul Adliyesi için bir onur kaynağı olduğunu ifade eden Özdemir, "Her ne kadar bu bir veda gibi görünse de her vedanın bir başlangıç olduğu bilinci içindeyim," dedi.

Özdemir, yargı camiasının haklarını savunma konusundaki kararlılığını dile getirerek, "Meslek hayatım boyunca birçok makamda çalıştım. Şimdi ise sizin hak ve sorumluluklarınız için uğraşacağım," şeklinde konuştu.

Teşekkür ve Plaket Takdimi

Özdemir, destekleri için Gürlek'e teşekkür etti ve "Zor zamanlarda her daim yanımda oldu. Hukuka ve adalete güven veriyorsunuz," ifadesini kullandı. Törenin sonunda Gürlek, Özdemir'e plaket ve çiçek takdim etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atanan İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atanan İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir'e (solda) veda töreni düzenlendi. İstanbul Adliyesi'nin A kapısındaki törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de (sağda) katıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atanan İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atanan İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir'e (solda) veda töreni düzenlendi. İstanbul Adliyesi'nin A kapısındaki törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de (sağda) katıldı.

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