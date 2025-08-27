Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Salihiye Mahallesi'nde müdahale
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
