Sakarya-Bilecik Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda başlayan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için yoğun çalışmalar aralıksız sürerken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer havadan 3 uçak ve birçok helikopterin yangınla mücadelede görev aldığını açıkladı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde başlayıp Bilecik tarafına yayılan yangına, dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahale ettiği ancak gecenin ilerleyen saatlerinde karadan müdahaleye geçildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrar havadan müdahale başlatıldı.

Alev savaşçıları, havadan ve karadan alevleri kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf ediyor. Yangın nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki bazı dinlenme tesislerinin tahliye edildiği bildirildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bir akaryakıt istasyonu da tahliye edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Vali Sözer, yangın nedeniyle 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini belirterek, "Yangının enerjisini düşürmek ve söndürmek için destek ekiplerimizle yoğun çalışmalara devam ediyoruz. Rüzgar ve düşük nem oranı, söndürme çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor," dedi.

Yangının etkileri devam ederken, Bozüyük-Mekece kara yolu da duman nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sözer, bu alanda tedbirlerin alındığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların sağlandığını vurguladı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yanan bölgeler, dronla görüntülendi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yanan bölgeler, dronla görüntülendi.