Sakarya Büyükşehir’den Pamukova’da Özel Gereksinimli Öğrencilere Anlamlı Ziyaret

Sakarya Büyükşehir’den Pamukova’da anlamlı ziyaret

Sosyal Proje Ekibi öğrencilerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Pamukova Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Proje Ekibi, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve toplumsal duyarlılığı güçlendirmek amacıyla okulda miniklerle derslere eşlik etti. Ekip, öğrencilere çeşitli hediyeler sundu, onlarla sohbet etti ve sıcak bir iletişim kurdu.

Etkinlik sırasında çocukların mutluluğu gözlerden kaçmazken, öğretmenler ve okul yönetimi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olarak değerlendirildi.

"Engelli bireylerimizin yaşamına dokunmak, onların eğitim süreçlerine katkı sunmak ve moral motivasyonlarını artırmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" denildi.

