Sakarya'da 100 kg Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta 100 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, Irak uyruklu sürücü F.Y.H. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 22:22
Sakarya'da otoyolda büyük uyuşturucu operasyonu

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir aracı durdurdu.

Kontrol edilen ve plakası belirtilmeyen araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan sürücünün, Irak uyruklu F.Y.H. (36) olduğu tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, operasyonun tek seferde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen sayılı operasyonlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan bir araçta 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

