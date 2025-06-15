Sakarya'da 24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Coşkusu

Sakarya'da Şiirin Büyüsü

24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 3 gün boyunca sanat dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sakarya, büyük bir şiir şöleni ile dolu bu etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Özbekistan, Yunanistan ve Filistin gibi ülkelerden gelen şairleri ağırladı.

Etkinlik Programı

Etkinlikler, 12 Haziran'da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de başladı. "Şairler Liselerde" temalı programlar, Sakarya’daki 5 lisede gerçekleştirildi ve burada öğrenciler, şiiri ustalarından dinlemenin heyecanını yaşadı.

Aziz Duran Parkı'ndaki Divan Kitap Kafe'de düzenlenen şiir dinletisinde, şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirildi. Taraklı ilçesinde ise "Şiir ve Teknoloji" konulu bir forum düzenlendi.

Kapanış Etkinliği

Sapanca ilçesindeki İnsan Hakları Parkı'nda dün gerçekleştirilen kapanış etkinliği, şairlerin ve sanatseverlerin buluşmasına sahne oldu. Bu özel programda Büyükşehir Kent Orkestrası binlerce dinleyiciye müzik ziyafeti sundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Katkıları

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlik sırasında oluşan güzel anılara dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti. Programa Sapanca Belediye Başkan Vekili Müjgan Gençer, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, şairler, yazarlar ve sanatseverler katıldı.

Sakarya, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" ile 3 gün boyunca şiir dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sapanca ilçesindeki İnsan Hakları Parkı'nda dün gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde ise şairler, sanatseverlerle buluştu.

Sakarya, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" ile 3 gün boyunca şiir dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sapanca ilçesindeki İnsan Hakları Parkı'nda dün gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde ise şairler, sanatseverlerle buluştu.